Австралийские волейболисты одержали первую победу на ЧМ, обыграв Камерун

Мужская сборная Австралии по волейболу одержала первую победу на чемпионате мира. Австралийские волейболисты в своём третьем матче в группе С в четырёх партиях выиграли у сборной Камеруна со счётом 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:20). Ранее австралийцы уступили сборным России (0:3) и США (2:3). Команда Камеруна потерпела второе поражение. После стартовой победы над сборной Туниса (3:0) камерунцы уступили сербам (0:3).

Самым результативным игроком матча Австралия — Камерун стал диагональный победителей Линкольн Уильямс, набравший 22 очка. В сборной Камеруна лучшим был его коллега по амплуа Давид Фёгуо , на счету которого 13 очков.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Бари, Италия Группа С Австралия — Камерун — 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:20).