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Австралийские волейболисты одержали первую победу на ЧМ, обыграв Камерун
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Австралийские волейболисты одержали первую победу на ЧМ, обыграв Камерун 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Мужская сборная Австралии по волейболу одержала первую победу на чемпионате мира. Австралийские волейболисты в своём третьем матче в группе С в четырёх партиях выиграли у сборной Камеруна со счётом 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:20). Ранее австралийцы уступили сборным России (0:3) и США (2:3). Команда Камеруна потерпела второе поражение. После стартовой победы над сборной Туниса (3:0) камерунцы уступили сербам (0:3).
Самым результативным игроком матча Австралия — Камерун стал диагональный победителей Линкольн Уильямс, набравший 22 очка. В сборной Камеруна лучшим был его коллега по амплуа Давид Фёгуо, на счету которого 13 очков.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Бари, Италия Группа С  Австралия — Камерун — 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:20).
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