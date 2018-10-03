Тренеры ФК «Севилья» советовались с Промесом перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы

Тренерский штаб испанской "Севильи" советовался с футболистом команды и бывшим полузащитником "Спартака" Квинси Промесом по поводу особенностей игры "Краснодара" в преддверии матча Лиги Европы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Севильи" Пабло Мачин

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Краснодаром" и "Севильей" состоится в четверг, начало встречи — 22:00 мск. Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, в конце августа он перешел в "Севилью".

"Он хорошо знает "Краснодар" и комментировал нам некоторые особенности игры этой команды. Наши тренеры проанализировали игру "Краснодара". Если у него будет возможность сыграть, то он это сделает, — сказал Мачин. — Мы подписали его потому, что он забивал голы".

По словам тренера, в игре "Краснодара" просматривается схожесть с другими испанскими командами.