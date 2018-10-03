Ещё
Тренеры ФК «Севилья» советовались с Промесом перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренеры ФК «Севилья» советовались с Промесом перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы 

ТАСС + ещё 1 12 часов назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб испанской "Севильи" советовался с футболистом команды и бывшим полузащитником "Спартака" Квинси Промесом по поводу особенностей игры "Краснодара" в преддверии матча Лиги Европы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Севильи" Пабло Мачин.
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Краснодаром" и "Севильей" состоится в четверг, начало встречи — 22:00 мск. Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, в конце августа он перешел в "Севилью".
"Он хорошо знает "Краснодар" и комментировал нам некоторые особенности игры этой команды. Наши тренеры проанализировали игру "Краснодара". Если у него будет возможность сыграть, то он это сделает, — сказал Мачин. — Мы подписали его потому, что он забивал голы".
По словам тренера, в игре "Краснодара" просматривается схожесть с другими испанскими командами.
"Это команда, которая старается играть в комбинационный футбол, контролировать мяч. У нее есть очень скоростные игроки, которые могут выходить в атаку. Это современная команда с молодым тренером, которая пытается внести что-то новое не только в свою команду, но и в весь российский футбол", — подчеркнул Мачин.
ТАСС: последние новости
"Зенит" сыграет со "Славией" в первом домашнем матче Лиги Европы "Барселона" обыграла в гостях "Тоттенхэм" в матче Лиги чемпионов Футболист "Реала" Марсело может пропустить матч ЛЧ с ЦСКА из-за травмы - газета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов дал совет пьющим россиянам2
Взять Америку штурмом4
На ЦСКА завели дело после крупной победы28
Сотникова испугалась за свою безопасность1
Загитова шокировала откровенной программой63
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:53
Американка рассказала об изнасиловании Роналду
Футбол
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
00:24
Загитова шокировала откровенной программой
Фигурное катание
01:38
Жена Кержакова рассказала о его романе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение