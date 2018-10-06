«Спартак» проиграл «Витязю»

«Спартак» проиграл в овертайме «Витязю» в матче КХЛ

Московский "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Витязь" одержал первую победу в трех играх и с 13 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. "Спартак" (15) занимает шестое место на Западе.

В следующем матче столичный клуб 9 октября в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", "Витязь" 8 октября — с "Сочи".

Результаты других матчей:

Сочи — Динамо (Минск) — 4:3 ОТ;

"Локомотив" (Ярославль) — "Ак Барс" (Казань) — 2:1;