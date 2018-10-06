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«Спартак» проиграл «Витязю»
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«Спартак» проиграл в овертайме «Витязю» в матче КХЛ 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Московский "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Владислав Провольнев (50-я минута) и Бен Максвелл (60), у гостей отличились Александр Семин (39, 61) и Борна Рендулич (57).
"Витязь" одержал первую победу в трех играх и с 13 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. "Спартак" (15) занимает шестое место на Западе.
В следующем матче столичный клуб 9 октября в гостях сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", "Витязь" 8 октября — с "Сочи".
Результаты других матчей:
Сочи — Динамо (Минск) — 4:3 ОТ;
"Локомотив" (Ярославль) — "Ак Барс" (Казань) — 2:1;
"Северсталь" (Череповец) — "Торпедо".
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