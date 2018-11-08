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Футболист ЦСКА Магнуссон выразил несогласие со своим удалением в ЛЧ с «Ромой»
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Футболист ЦСКА Магнуссон выразил несогласие со своим удалением в ЛЧ с «Ромой» 

RT на русском + ещё 252 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон выразил несогласие со своим удалением в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с римской «Ромой».
«Это стоит второй жёлтой карточки? На мой взгляд, это выглядит как идеальный отбор мяча», — написал Магнуссон в своём Twitter, опубликовав фотографию эпизода, за который в итоге он был удалён.
Магнуссон оставил ЦСКА в меньшинстве на 56-й минуте, получив по ходу матча две жёлтые карточки. Встреча «армейцев» с «Ромой» завершилась победой римлян со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Ромой».
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