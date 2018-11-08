Магнуссон выразил несогласие со своим удалением в матче ЦСКА с «Ромой»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал своё удаление в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2). При счёте 1:1 исландский футболист получил вторую жёлтую карточку, а «армейцы» впоследствии пропустили гол и потерпели поражение. «Это стоит второй жёлтой карточки? На мой взгляд, это выглядит, как идеальный отбор мяча», — написал Магнуссон в «Твиттере», опубликовав фотографию эпизода. В следующем туре Лиги чемпионов ЦСКА примет на своём поле чешскую «Викторию Пльзень», «Рома» в родных стенах встретится с испанским «Реалом» . Обе встречи пройдут 27 ноября. Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Хёрдура Магнуссона.