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Магнуссон выразил несогласие со своим удалением в матче ЦСКА с «Ромой»
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Магнуссон выразил несогласие со своим удалением в матче ЦСКА с «Ромой» 

Чемпионат.com + ещё 257 17 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал своё удаление в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2). При счёте 1:1 исландский футболист получил вторую жёлтую карточку, а «армейцы» впоследствии пропустили гол и потерпели поражение.
«Это стоит второй жёлтой карточки? На мой взгляд, это выглядит, как идеальный отбор мяча», — написал Магнуссон в «Твиттере», опубликовав фотографию эпизода.
В следующем туре Лиги чемпионов ЦСКА примет на своём поле чешскую «Викторию Пльзень», «Рома» в родных стенах встретится с испанским «Реалом». Обе встречи пройдут 27 ноября.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Хёрдура Магнуссона.
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