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Аналитики: «Лацио» выиграет у «Марселя» в домашнем матче Лиги Европы
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Аналитики: «Лацио» выиграет у «Марселя» в домашнем матче Лиги Европы 

Чемпионат.com + ещё 94 1 час назад
Фото: Soccer News
Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Марсель». Начало встречи 8 ноября 2018 года запланировано на 20:55 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Лацио» за 1.67. Шансы «Марселя» на победу оценены коэффициентом 4.30. Поставить на ничью можно за 4.40.
Аналитики БК «Фонбет» считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, а на ТМ 2,5 гола — за 2.60. (Сделать ставку)
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.45. Победа «Лацио» всухую оценивается в 3.50.
Победа «Лацио» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.50.
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