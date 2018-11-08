Аналитики: «Лацио» выиграет у «Марселя» в домашнем матче Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Марсель». Начало встречи 8 ноября 2018 года запланировано на 20:55 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Лацио» за 1.67. Шансы «Марселя» на победу оценены коэффициентом 4.30. Поставить на ничью можно за 4.40.

Аналитики БК «Фонбет» считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, а на ТМ 2,5 гола — за 2.60. (Сделать ставку)

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.45. Победа «Лацио» всухую оценивается в 3.50.

Победа «Лацио» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.50.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».