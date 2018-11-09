«Арсенал» вышел в плей-офф Лиги Европы, сыграв вничью со «Спортингом»

Лондонский «Арсенал» не сумел одержать победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом». Встреча прошла в Лондоне на стадионе « Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 0:0.

«Арсенал» набрал 10 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

В другом матче 4-го тура полтавская «Ворскла» потерпела поражение от азербайджанского «Карабаха». Встреча состоялась в Полтаве на стадионе «Ворскла имени Алексея Бутовского» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Араз Абдуллаев , реализовавший пенальти на 13-й минуте.

Турнирное положение команд в группе E после 4-х туров: 1. «Арсенал» (10 очков); 2. «Спортинг» (7); 3. «Карабах» (3); 4. «Ворскла» (3).