«Байер» обыграл «Цюрих» в Лиге Европы, оба клуба оформили выход в 1/16 финала

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы немецкий «Байер» принимал на своём поле швейцарский «Цюрих». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счёт записал хорватский защитник Тин Едвай , который отличился на 60-й минуте после результативной передачи от нападающего Юлиана Брандта . Таким образом, «Цюрих» потерпел первое поражение на групповом этапе турнира в этом сезоне.

Ещё в одном матче группы А, который проходил параллельно, болгарский «Лудогорец» на своём поле сыграла вничью с кипрским АЕКом из Ларнаки — 0:0.

«Байер» обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице группы А и путёвку в 1/16 финала Лиги Европы. «Цюрих», в связи с ничейным результатом в матче «Лудогорца» и АЕКа, также досрочно оформил выход в плей-офф турнира.

Посмотреть остальные результаты матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы можно на «Чемпионате».