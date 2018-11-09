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«Байер» обыграл «Цюрих» в Лиге Европы, оба клуба оформили выход в 1/16 финала
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«Байер» обыграл «Цюрих» в Лиге Европы, оба клуба оформили выход в 1/16 финала 

Чемпионат.com + ещё 102 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы немецкий «Байер» принимал на своём поле швейцарский «Цюрих». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на свой счёт записал хорватский защитник Тин Едвай, который отличился на 60-й минуте после результативной передачи от нападающего Юлиана Брандта. Таким образом, «Цюрих» потерпел первое поражение на групповом этапе турнира в этом сезоне.
Ещё в одном матче группы А, который проходил параллельно, болгарский «Лудогорец» на своём поле сыграла вничью с кипрским АЕКом из Ларнаки — 0:0.
«Байер» обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице группы А и путёвку в 1/16 финала Лиги Европы. «Цюрих», в связи с ничейным результатом в матче «Лудогорца» и АЕКа, также досрочно оформил выход в плей-офф турнира.
Посмотреть остальные результаты матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы можно на «Чемпионате».
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