«Бетис» — «Милан»: котировки на матч группового этапа Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Бетис» — «Милан». Начало встречи 8 ноября 2018 года запланировано на 23:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Бетиса» за 2.20. Шансы «Милана» на победу оценены коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 3.20.

Аналитики БК «Фонбет» считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.77. (Сделать ставку)

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. Победа «Бетиса» всухую оценивается в 3.65.

Победа «Бетиса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.60.

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