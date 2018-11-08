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«Бетис» — «Милан»: котировки на матч группового этапа Лиги Европы
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«Бетис» — «Милан»: котировки на матч группового этапа Лиги Европы 

Чемпионат.com + ещё 99 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Букмекеры назвали фаворита матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Бетис» — «Милан». Начало встречи 8 ноября 2018 года запланировано на 23:00 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Бетиса» за 2.20. Шансы «Милана» на победу оценены коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 3.20.
Аналитики БК «Фонбет» считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.77. (Сделать ставку)
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. Победа «Бетиса» всухую оценивается в 3.65.
Победа «Бетиса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.60.
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