Фёдор Смолов провёл дебютный матч в Лиге чемпионов

«Локомотив» проиграл «Порту» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Этот матч стал дебютным для нападающего московского клуба Фёдора Смолова . 28-летний форвард вышел на замену на 71-й минуте встречи вместо нападающего Эдера. Отметиться результативными действиями Смолову не удалось.

«Локомотив» проиграл все четыре матча в этом сезоне ЛЧ и за два тура до конца группового этапа потерял шансы на выход в плей-офф. «Железнодорожники» занимают четвёртое место в группе и сохраняют шансы с третьего места пробиться в плей-офф Лиги Европы.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», а в шестом 11 декабря сыграет на выезде с «Шальке».