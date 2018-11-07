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Фёдор Смолов провёл дебютный матч в Лиге чемпионов
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Фёдор Смолов провёл дебютный матч в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com + ещё 93 21 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Локомотив» проиграл «Порту» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Этот матч стал дебютным для нападающего московского клуба Фёдора Смолова. 28-летний форвард вышел на замену на 71-й минуте встречи вместо нападающего Эдера. Отметиться результативными действиями Смолову не удалось.
«Локомотив» проиграл все четыре матча в этом сезоне ЛЧ и за два тура до конца группового этапа потерял шансы на выход в плей-офф. «Железнодорожники» занимают четвёртое место в группе и сохраняют шансы с третьего места пробиться в плей-офф Лиги Европы.
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», а в шестом 11 декабря сыграет на выезде с «Шальке».
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