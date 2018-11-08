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Киевское «Динамо» одолеет «Ренн» в матче Лиги Европы, считают эксперты
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Киевское «Динамо» одолеет «Ренн» в матче Лиги Европы, считают эксперты 

Чемпионат.com + ещё 94 1 час назад
Фото: Soccer News
Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Динамо К» — «Ренн». Начало встречи 8 ноября 2018 года запланировано на 20:55 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо К» за 1.90. Шансы «Ренна» на победу оценены коэффициентом 4.10. Поставить на ничью можно за 3.45.
Аналитики БК «Фонбет» считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.08, а на ТМ 2,5 гола — за 1.75. (Сделать ставку)
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. Победа «Динамо К» всухую оценивается в 3.10.
Победа «Динамо К» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.10.
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