Никола Влашич — о Лиге чемпионов и матче с «Зенитом»

«Если мы обыграли »Реал» один раз, сможем и во второй»

— Тяжело спать после таких матчей, как с «Ромой»? — Конечно. Я уснул только около четырёх утра — было много эмоций. Постоянно прокручивал в голове моменты, думал, где можно было бы поступить иначе. Воедино сложилось много не самых приятных вещей: быстрый гол, травма Марио на первых минутах, красная карточка, второй гол, который был забит из офсайда. Но, несмотря на всё это, мы играли лучше и провели хороший матч.

— Что больше повлияло на итоговый счёт — красная карточка или травма Марио? — Красная карточка. Во втором тайме мы сравняли, продолжили атаковать, а после удаления «Рома» тут же забила — не прошло и двух минут. Это был решающий момент.

— Гончаренко сильно нервничал после матча? — Нет, он был спокоен. Особо много в раздевалке не говорил.

— После матча с «Реалом» ваш тренер сказал, что опасается эмоционального спада в командной игре. Он был прав? — Мы не побеждаем в четырёх матчах, соответственно не достигаем тех результатов, которых хотим, — это правда. Но играем мы хорошо, зачастую даже лучше соперника. Как, например, в матче с «Динамо» — у нас были моменты, мы могли забить и выиграть. Так что я не могу сказать, что наша игра находится в упадке. Где-то просто не хватает удачи. — Чего ещё? — Как вы знаете, у нас несколько важных для команды игроков травмированы. Бистрович, Абель — он очень хороший нападающий, и с ним легче играть. А Бекао пропускал матч с «Краснодаром» из-за карточек — его очень не хватало. Каждая потеря чувствуется. Если все соберутся, то, уверен, наши результаты станут лучше. Но пока мы там, где есть. Поверьте, каждый день мы разговариваем с тренером, анализируем ошибки, смотрим, где были не правы, и делаем всё, чтобы стать лучше.

— В Лиге чемпионов ещё два матча. Как думаете, есть ещё шансы выйти из группы? — Конечно, можно заработать ещё шесть очков. Математически всё возможно. Да, впереди сложный выездной матч с «Реалом», но если мы обыграли их один раз, то сможем и во второй.

«Марио — большая потеря»

— Вы уже играли против «Спартака» , «Локомотива» и «Краснодара» — в этом списке пока не хватает только «Зенита» . Как считаете, какая команда сильнее? — «Краснодар». Сто процентов. — Почему? — Они играют в хороший футбол. «Локомотив», например, постоянно оборонялся, особенно когда остался вдесятером. Они не на одном уровне со «Спартаком» и «Краснодаром».