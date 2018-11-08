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Согласно котировкам, «Арсенал» расправится со «Спортингом» в матче Лиги Европы
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Согласно котировкам, «Арсенал» расправится со «Спортингом» в матче Лиги Европы 

Чемпионат.com + ещё 99 47 минут назад
Фото: Soccer News
Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг». Начало встречи 8 ноября 2018 года запланировано на 23:00 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Арсенала» за 1.28. Шансы «Спортинга» на победу оценены коэффициентом 9.90. Поставить на ничью можно за 5.60.
Аналитики БК «Фонбет» считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.35. (Сделать ставку)
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.95. Победа «Арсенала» всухую оценивается в 2.15.
Победа «Арсенала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.80.
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