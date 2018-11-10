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Тунисский «Эсперанс» в третий раз выиграл африканскую Лигу чемпионов
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Тунисский «Эсперанс» в третий раз выиграл африканскую Лигу чемпионов 

Чемпионат.com + ещё 109 43 минуты назад
Фото: Советский спорт
Тунисский «Эсперанс» одержал разгромную победу над «Аль-Ахли» в ответном матче финала африканской Лиги чемпионов со счётом 3:0. Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 3:1 в пользу египетской команды.
Таким образом, «Эсперанс» стал самым титулованным тунисским клубом в африканской Лиге чемпионов, одержав третью победу. До этого тунисский «Эсперанс» дважды выигрывал турнир — в 1994 и 2011 году.
Ранее трёх побед в африканской Лиге чемпионов добивались камерунский «Канон Яунде», марокканский «Раджа» и гвинейская «Хафия». Больше всего побед в африканской Лиге чемпионов одержал «Аль-Ахли», у которого на счету 8 титулов. По пять побед у египетского «Замалека» и «Мазамбе» из ДР Конго.
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