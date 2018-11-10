Тунисский «Эсперанс» в третий раз выиграл африканскую Лигу чемпионов

Тунисский «Эсперанс» одержал разгромную победу над «Аль-Ахли» в ответном матче финала африканской Лиги чемпионов со счётом 3:0. Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 3:1 в пользу египетской команды.

Таким образом, «Эсперанс» стал самым титулованным тунисским клубом в африканской Лиге чемпионов, одержав третью победу. До этого тунисский «Эсперанс» дважды выигрывал турнир — в 1994 и 2011 году.

Ранее трёх побед в африканской Лиге чемпионов добивались камерунский «Канон Яунде», марокканский «Раджа» и гвинейская «Хафия». Больше всего побед в африканской Лиге чемпионов одержал «Аль-Ахли», у которого на счету 8 титулов. По пять побед у египетского «Замалека» и «Мазамбе» из ДР Конго.