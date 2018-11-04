Старт нового сезона стал лучшим для «Ювентуса» в истории клуба

Туринский «Ювентус» показал лучший старт чемпионата Италии за всю историю клуба, сообщает "Советский спорт"

Накануне туринская команда обыграла «Кальяри» в рамках 11-го тура Серии А со счетом 3:1. Эта победа позволила «Ювентусу» набрать 31 очко и прочно закрепиться в лидерских позициях таблицы чемпионата. За 11 туров команда десять раз смогла одолеть соперника и всего лишь один раз сыграла вничью.

Стоит отметить, что лучшим бомбардиром в новом сезоне пока является португальский нападающий Криштиану Роналду . Он забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Ювентус» одержал победу над «Кальяри».