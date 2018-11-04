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Старт нового сезона стал лучшим для «Ювентуса» в истории клуба
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Старт нового сезона стал лучшим для «Ювентуса» в истории клуба 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Reuters
Туринский «Ювентус» показал лучший старт чемпионата Италии за всю историю клуба, сообщает "Советский спорт".
Накануне туринская команда обыграла «Кальяри» в рамках 11-го тура Серии А со счетом 3:1. Эта победа позволила «Ювентусу» набрать 31 очко и прочно закрепиться в лидерских позициях таблицы чемпионата. За 11 туров команда десять раз смогла одолеть соперника и всего лишь один раз сыграла вничью.
Стоит отметить, что лучшим бомбардиром в новом сезоне пока является португальский нападающий Криштиану Роналду. Он забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее «Ювентус» одержал победу над «Кальяри».
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