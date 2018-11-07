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Сёмин: «Локомотив» постарается сделать всё для борьбы за Лигу Европы
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Сёмин: «Локомотив» постарается сделать всё для борьбы за Лигу Европы 

Чемпионат.com + ещё 62 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Порту» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Драгау» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
«Каковы шансы «Локомотива» попасть в плей-офф Лиги Европы? Мы должны и будем продолжать борьбу. Любое набранное очко — в общую копилку коэффициентов УЕФА. Будем стараться сделать всё для борьбы за Лигу Европы.
Что сказалось на выступлении: нервы, отсутствие опыта или разница в классе? Это в комплексе всё. Лига чемпионов не прощает ошибок. Тут игроки высочайшего уровня. На каждую нашу оплошность нас наказывали, а мы этого не могли делать. Было много комбинаций, неплохая игра в атаках. Не было баланса у атаки и обороны. И элементарные ошибки», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
После четырёх туров «Порту» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D, «Шальке» (8) — на втором месте, «Галатасарай» (4) — на 3-м, «Локомотив» (0) находится на последней строчке.
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