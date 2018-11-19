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Экс волейболиста сборной России подозревают в допинге
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Бывшего волейболиста сборной России подозревают в нарушении антидопинговых правил 

RT на русском + ещё 6 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) получила уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что бывший игрок сборной России Павел Мороз подозревается в нарушении антидопинговых правил.
«РУСАДА потребовало отстранить игрока от тренировок и спортивных мероприятий до выяснения обстоятельств и решения по нему», — приводит РИА Новости слова генерального секретаря ВФВ Александра Ярёменко.
Отмечается, что поводом для подозрений стала допинг проба, взятая у Мороза 13 октября после матча первого тура мужской суперлиги с московским «Динамо».
31-летний волейболист, ныне выступающий за клуб «Динамо-ЛО», завершил карьеру в сборной в 2015 году.
Ранее стало известно, когда делегация WADA посетит московскую антидопинговую лабораторию.
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