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«Наполи» разошелся миром с «Кьево»
LiveSport.Ru
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ещё 1
6 часов назад
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Чемпионат.com
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В матче 13-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграл вничью с веронским «Кьево» — 0:0.
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