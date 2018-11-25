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«Наполи» разошелся миром с «Кьево» 

LiveSport.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 13-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле сыграл вничью с веронским «Кьево» — 0:0.
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