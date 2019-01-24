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Анри отстранён от работы с «Монако» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 24 января 2019
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри отстранен от работы с первой командой, сообщает пресс-служба клуба.
С этого дня, 24 января, французский специалист ожидает решения по дальнейшим действиям от руководства "монегасков". Исполняющим обязанности главного тренера "Монако" назначен Франк Пасси.
Тьерри Анри возглавил княжеский клуб 13 октября 2018 года и подписал контракт на три года. Ранее сообщалось, что новым наставником "Монако" может стать Леонарду Жардим, которого 41-летний француз и сменил на тренерском мостике.
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Волейбол , Тьерри Анри
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