«Посмотрите, я весь мокрый». В российском волейболе по-другому не бывает

Два «Зенита» показали бицепсы, «Белогорье» — глубину состава, а борьба за выход плей-офф начинается с новой силой.

Матч тура

Полуфиналисты прошлого чемпионата России, московское «Динамо» и питерский «Зенит», начали нынешний сезон хуже, чем рассчитывали. Но если подопечные Александра Климкина резко прибавили в последнее время, то у москвичей всё не так идеально. Тем не менее, болельщики «Динамо» были вправе надеяться, что их команда создаст немало проблем действующему серебряному призёру Суперлиги. Создали, но только на определённых отрезках игры. Конечно, запомнился рывок «Динамо» в третьем сете, когда они едва не сотворили чудо, отыграв 7 очков отставания. Но глобально «Зенит» был заметно лучше и одержал очередную заслуженную победу. В 2019 году питерцы неудержимы.

Рубилово тура

Прямые конкуренты в борьбе за попадание в плей-офф зарубились в этом туре не на шутку. «Нова», лишившаяся ключевых игроков, продолжает доказывать, что записывать её в аутсайдеры является плохой идеей. В каждой партии была борьба до последнего, в первых двух сетах в концовке сильнее оказывались волейболисты «Газпром-Югры», в последующих двух — хозяева.

По логике можно было предположить, что на стороне «Новы» будет психологическое преимущество, ведь им удалось переломить ход игры и вытащить тяжелейший матч. Но дополнительное очко за победу заработали всё же гости, которые лидировали на протяжении всей пятой партии.

Разочарование тура

Матчем тура должна была стать игра между «Кузбассом» и казанским «Зенитом». Клуб из Кемерово в этом сезоне настолько хорош, что мы вправе были рассчитывать на яркое зрелище. Тем более, что последние годы всегда так и было, когда эти команды встречались в Кемерово. В итоге получилось всё довольно печально.

Даже главный тренер «Зенита» Владимир Алекно признался, что «Кузбасс» даже не заставил его парней напрячься. Понятно, что хозяева играли без своего лидера Виктора Полетаева , но вряд ли такое объяснение порадует болельщиков из Кемерово. Как и слова Туомаса Саммелвуо о важности правильного распределения сил по дистанции сезона.

Капитан тура

На матч с «Енисеем» один из лидеров новосибирского «Локомотива» Константин Бакун вышел с температурой. Логично, что в какой-то момент тренерскому штабу «Локо» пришлось бы дать возможность Константину отдохнуть. Вместо Бакуна в конце первого сета на площадку вышел капитан новосибирцев Николай Павлов , который принёс команде важнейшее очко в концовке. И в дальнейшем он был хорош и надёжен, чем помог «Локомотиву» одержать победу со счётом 3:1.

Реванш тура

«Уралу» очень хотелось отомстить клубу «Югра-Самотлор» за поражение в первом круге. Тем более, что уфимцы после смены тренера настроены спасти сезон и попасть в зону плей-офф. Для этого, конечно же, дома надо побеждать в таких матчах. Хозяева всё сделали идеально в трёх партиях из четырёх и заработали три очка. А вот игру во втором сете Константину Сиденко и его подопечным предстоит проанализировать дополнительно.

Эксперимент тура

«Белогорье» встречалось в 17-м туре с замыкающим таблицу «Ярославичем», что давало главному тренеру белгородцев Слободану Ковачу поле для экспериментов. В итоге тренерский штаб «Белогорья» успел сделать оба дела — посмотреть молодёжь и добиться нужного результата. Ни в одной из партий «Ярославичу» не удалось набрать более 17 очков.

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