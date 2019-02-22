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«Краснодар» сыграл вничью с «Байером» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы 

РИА Новости + ещё 160 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с немецким «Байером» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух игр прошли в следующий раунд.
Ответная встреча, прошедшая в Леверкузене в четверг, завершилась вничью со счетом 1:1. Голом в составе российской команды отметился Магомед-Шапи Сулейманов (на 84-й минуте), у хозяев поля отличился Чарлес Арангис (87).
Первый матч в Краснодаре закончился вничью со счетом 0:0. По сумме двух встреч в 1/8 финала вышел «Краснодар».
Соперник краснодарской команды по 1/8 финала Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.
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Волейбол , Чарлес Арангис , Магомед-шапи Сулейманов , РИА Новости
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