Женская сборная России заняла 14-е место в Лиге наций

Вчера, 20 июня, завершился предварительный этап женской Лиги наций. Первое место в турнирной таблице заняла сборная Китая. Команда России, выигравшая 3 матча из 15, стала 14-й.

Лига наций. Женщины. Пятый этап. Третий тур

Россия — Нидерланды — 0:3 (12:25, 25:27, 17:25).

Таиланд — США — 0:3 (13:25, 20:25, 17:25).

Япония — Доминиканская Республика — 2:3 (17:25, 23:25, 26:24, 28:26, 10:15).

Южная Корея — Польша — 3:1 (25:8, 22:25, 25:20, 25:16).

Германия — Болгария — 3:0 (25:21, 25:20, 25:13).

Китай — Сербия — 3:0 (25:16, 25:17, 25:17).

Бельгия — Италия — 3:2 (12:25, 25:20, 16:25, 25:14, 15:10).

Турция — Бразилия — 3:2 (25:23, 24:26, 25:20, 23:25, 16:14).

Турнирная таблица

1. Китай — 12 побед — 3 поражения (35 очков, сеты — 37:12).

2. США — 12-3 (35, сеты — 39:17).

3. Бразилия — 11-4 (35).

4. Италия — 11-4 (34).

5. Турция — 11-4 (32).

6. Польша — 9-6 (26).

7. Бельгия — 8-7 (22).

8. Доминиканская Республика — 8-7 (21).

9. Япония — 7-8 (22).

10. Германия — 7-8 (21).

11. Нидерланды — 6-9 (20).

12. Таиланд — 5-10 (16).

13. Сербия — 5-10 (15).

14. Россия — 3-12 (10).

15. Южная Корея — 3-12 (9).

15. Болгария — 2-13 (7).

В «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, вышли сборные Китая, США, Бразилии, Италии, Турции и Польши.