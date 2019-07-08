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Путин поздравил волейболистов с победой на чемпионате мира 

Газета.Ru + ещё 7 8 июля 2019
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин российских спортсменов Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу, передает ТАСС.
7 июля российские волейболисты впервые завоевали золото мирового первенства. Соревнования проходили в Германии.
"Вы на "отлично" выступили в Гамбурге, продемонстрировали по-настоящему лидерский характер и мастерство. И конечно, ваш успех — весомый вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного вида спорта в нашей стране", — сказал российский лидер.
Благодаря этой победе Россия завоевала лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Ранее сообщалось, что россияне выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу.
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Волейбол , Прочее , Вячеслав Красильников , Олег Стояновский , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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