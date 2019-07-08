Путин поздравил волейболистов с победой на чемпионате мира

7 июля российские волейболисты впервые завоевали золото мирового первенства. Соревнования проходили в Германии.

"Вы на "отлично" выступили в Гамбурге, продемонстрировали по-настоящему лидерский характер и мастерство. И конечно, ваш успех — весомый вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного вида спорта в нашей стране", — сказал российский лидер.

Благодаря этой победе Россия завоевала лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ранее сообщалось, что россияне выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу.