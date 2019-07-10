Хохлов: ФК «Динамо» ведет поиски хорошего нападающего

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Динамо» продолжает активные поиски нападающего высокого уровня. Об этом на встрече руководства, игроков и персонала с болельщиками сообщил главный тренер команды Дмитрий Хохлов

"Мы действительно озадачены поиском хорошего нападающего, который будет радовать вас голами не один год", — сказал Хохлов.

"Я понимаю, что все ждут нападающего, мы ведем работу и я обещаю, что в команде появится топовый форвард", — отметил спортивный директор «Динамо» Роман Орещук

По итогам прошлого чемпионата России «Динамо» заняло 12-е место в турнирной таблице. В первом туре предстоящего национального первенства бело-голубые 12 июля на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».