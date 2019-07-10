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Хохлов: ФК «Динамо» ведет поиски хорошего нападающего 

ТАСС + ещё 8 5 часов назад
Фото: Спорт РИА Новости
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Динамо» продолжает активные поиски нападающего высокого уровня. Об этом на встрече руководства, игроков и персонала с болельщиками сообщил главный тренер команды Дмитрий Хохлов.
В текущее межсезонье команду покинул нападающий Евгений Луценко, перешедший в тульский «Арсенал». Другой форвард Евгений Марков был отдан в аренду казанскому «Рубину» на один год. Ранее «Динамо» подписало контракт с нападающим Рамилем Шейдаевым, который провел минувший сезон в составе "Крыльев Советов".
"Мы действительно озадачены поиском хорошего нападающего, который будет радовать вас голами не один год", — сказал Хохлов.
"Я понимаю, что все ждут нападающего, мы ведем работу и я обещаю, что в команде появится топовый форвард", — отметил спортивный директор «Динамо» Роман Орещук.
По итогам прошлого чемпионата России «Динамо» заняло 12-е место в турнирной таблице. В первом туре предстоящего национального первенства бело-голубые 12 июля на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».
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Волейбол , Дмитрий Хохлов , Рамиль Шейдаев , Роман Орещук , Евгений Марков , Евгений Луценко , Крылья Советов , Динамо , ИТАР-ТАСС
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