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Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций 

ТАСС + ещё 37 21 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 14 июля. Сборная России победила команду Польши в полуфинальной встрече волейбольной Лиги наций. Турнир проходит в Чикаго (штат Иллинойс, США).
Матч завершился со счетом 3-1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21) в пользу россиян. В финале, который состоится в ночь на понедельник (2:00 мск), команда России встретится с победителем матча между сборными США и Бразилии.
Лига наций — коммерческое соревнование, сменившее в международном календаре Мировую лигу. Каждая из стартовавших в ней 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись со всеми соперниками по разу. По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в «Финал шести».
Российские волейболисты являются действующими победителями турнира. В прошлогоднем финале они обыграли французов со счетом 3-0.
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Волейбол , ИТАР-ТАСС
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