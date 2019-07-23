Звёзды могут усилить сборную России по волейболу. Или всё разрушить?

Вместе с чемпионами Лиги наций подготовку к отбору на Олимпиаду начнут звёзды российского волейбола. Но нужны ли они сборной России?

Совсем недавно сборная России во второй раз подряд выиграла Лигу наций, победив команду США в Чикаго. Но сезон только начинается. Впереди два главных турнира года: отбор на Олимпийские игры и чемпионат Европы. И там без усиления состава уже не обойтись.

Туомас Саммельвуо точно задумывается об усилении. Но к чему оно приведёт?

В прошлом году команда Сергея Шляпникова точно так же усилилась после победы в Лиги наций, но на чемпионате мира это команде не помогло. Многие болельщики тогда увидели причину именно в опытных игроках, появление которых могло разрушить микроклимат в сборной. «Множество звёзд — это не плохо, но этим надо уметь управлять. Это возможность быстро изменить картинку игры, не теряя силы команды. Но в плане климата в команде могут возникнуть проблемы — кто-то поехал, кто-то нет, кто-то играет, кто-то сидит», — это слова Алексея Вербова

Возможный состав сборной России на олимпийский отбор (версия «Чемпионата»)

Александр Бутько

На 99% сыграет на олимпийском отборе, потому что этот турнир пропустит Дмитрий Ковалёв . Если говорить о Лиге наций, то поначалу не обошлось без протекционизма: Саммельвуо сделал ставку на хорошо знакомого ему по «Кузбассу» Кобзаря. Нельзя сказать, что Игорь отыграл весь турнир идеально, но он был надёжен. Ковалёву давали шансы, но он их не оправдал. Нельзя вспомнить ни одной игры, где связующему нельзя было бы предъявить претензий.

У Кобзаря наладилось хорошее взаимодействие с центральными, к тому же он уже несколько лет играет в клубе с Виктором Полетаевым. Бутько же предпочитает играть через края. Ещё один плюс — игра в клубе с Максимом Михайловым. У сборной были матчи, в которых все крайние нападающие показывали не выше 40% в атаке. Здесь Бутько очень бы пригодился. Но вот готов ли Александр играть роль второго связующего — неизвестно. В последние годы дуэт Гранкин — Бутько играл примерно поровну на крупных турнирах, а сейчас Саммельвуо полностью доверяет Кобзарю. Тот, надо признать, доверие оправдывает. Несколько лет назад в казанском «Зените» Кобзарь застрял в глухом запасе за спиной Бутько. Теперь всё будет наоборот?

Максим Михайлов

Максим должен был сыграть уже в «Финале шести» Лиги наций, но не полетел в Чикаго из-за мышечного повреждения. В итоге победителями турнира стали Полетаев и Земчёнок.

Михайлова зачастую ругают за не лучшую игру в важных матчах, но разбрасываться такими мастерами наша сборная не имеет права. Он однозначно сильнее Земчёнка, да и позиции Полетаева незыблемыми не выглядят. Максим психологически устойчив и уживается с любым тренерским штабом, способен пожертвовать личными амбициями во благо команды. Добавим к этому тот факт, что Михайлов в экстренном случае может помочь в доигровке (в «Зените-Казань» он предстоящий сезон проведёт именно в этом амплуа), и поймём, что он команде необходим.

Дмитрий Мусэрский

Дмитрий провёл неплохой сезон в Японии на позиции диагонального, а Лигу наций пропустил из-за плановой операции. Если Мусэрский психологически готов, то он станет лидером любой команды. Сборная России — не исключение. Сейчас, похоже, именно такой случай. Дмитрию однозначно нравится в Японии, он получает удовольствие от игры. В прошлом сезоне он смог ужиться с Сергеем Шляпниковым, а с Саммельвуо явно будет попроще. По крайней мере, сам Мусэрский уже не раз заявлял, что хотел бы поработать с финном.

В сборной видят Мусэрского на позиции блокирующего. Сезон в Азии редко кому идёт на пользу. Но Дмитрий — игрок особый. Тренерский штаб обязан подобрать к нему ключик.

Артём Вольвич

Ещё один центральный блокирующий, опыт которого может пригодиться. Но минувший сезон вряд ли можно занести Артёму в актив. Что до сборной — то Яковлев и Куркаев, вероятнее всего, поедут и на отбор в Санкт-Петербург, и на Евро — заслужили. Мусэрский, как мы решили, команде нужен. Поэтому в нашей версии состава Вольвичу придётся конкурировать с Филипповым.

На стороне Вольвича опыт матчей на самом высоком уровне. Но если посмотреть статистику, то Филиппов в последнем сезоне был не хуже. Он поставил на 10 блоков больше, а по количеству блоков на сет — 0,63 на 0,58 в пользу центрального «Урала». Вольвич при этом был эффективнее на подаче и в атаке. В Лиге наций Филиппов играл не так много, но когда играл, то получалось неплохо как в атаке, так и на блоке. В микроклимат команды блокирующий тоже вписался.

Советовать что-то Саммельвуо сложно, финн сам должен решить в ходе тренировочного процесса, кто ему нужнее. Возможно, что на одном турнире сыграет Вольвич, а на другом — Филиппов.