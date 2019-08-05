В «Динамо» отказались от форварда «Интера»

В российской команде готовы были отдать за игрока от €12 до €15 млн, однако «Интер» хотел получить не меньше €18 млн Футболист является игроком «Интера» с 2016 года, однако закрепиться в основе не смог. Барбоза выступал на правах аренды за «Бенфику», «Сантос», а также «Фламенго».

После четырех туров чемпионата России «Динамо» набрало пять очков и занимает девятое место в турнирной таблице.