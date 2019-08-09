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Тренер сборной России по волейболу принёс извинения за скандальный жест 

News.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Итальянский тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато принёс извинения за свой жест, который посчитали расистским, после победы над Южной Кореей в олимпийской квалификации.
Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, ВФВ, FIVB и всему волейбольному сообществу, — приводит слова Бузато «Спорт-Экспресс».
Он крайне расстроен, что фото с его жестом было расценено как проявление расизма. Также он заявил, что у него не было желания унизить кого бы то ни было и теперь он понимает и осознаёт, что совершил легкомысленный поступок.
После матча российской сборной с Южной Кореей (3:2), который прошёл 4 августа в Калининграде, появилась фотография, на которой Серджио Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза, что восприняли оскорблением. В ВФВ заявили News.ru, что жест тренера не был расистcким. В свою очередь, Международная федерация волейбола (FIVB) начала рассмотрение жалобы от Южной Кореи на Бузато, писал News.ru.
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