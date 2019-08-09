Тренер сборной России по волейболу принёс извинения за скандальный жест

Итальянский тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато принёс извинения за свой жест, который посчитали расистским, после победы над Южной Кореей в олимпийской квалификации.

Приношу свои самые искренние и глубокие извинения всем, чьи чувства мог задеть, а также моим коллегам по работе, ВФВ, FIVB и всему волейбольному сообществу, — приводит слова Бузато «Спорт-Экспресс».

Он крайне расстроен, что фото с его жестом было расценено как проявление расизма. Также он заявил, что у него не было желания унизить кого бы то ни было и теперь он понимает и осознаёт, что совершил легкомысленный поступок.

После матча российской сборной с Южной Кореей (3:2), который прошёл 4 августа в Калининграде, появилась фотография, на которой Серджио Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза, что восприняли оскорблением. В ВФВ заявили News.ru, что жест тренера не был расистcким. В свою очередь, Международная федерация волейбола (FIVB) начала рассмотрение жалобы от Южной Кореи на Бузато, писал News.ru.