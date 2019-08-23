Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер сборной России по волейболу отстранён на три матча за оскорбительный жест 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение отстранить старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато на три матча за оскорбительный жест, продемонстрированный им после победы над южнокорейскими спортсменками в поединке квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Ярёменко.
По словам представителя ВФВ, дисквалификацию Бузато будет отбывать в стартовых поединках чемпионата Европы, который стартует 23 августа и пройдёт в четырёх странах — Турции, Венгрии, Словакии и Польше.
Ранее Бузато сделал официальное заявление по поводу своего жеста после матча со сборной Южной Кореи.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Волейболист Спиридонов оскорбил Туктамышеву в соцсетях Как футболисты и тренеры оценили итоги матча «Динамо» — «Локомотив» Российские волейболистки обыграли сборную Белоруссии в стартовом матче чемпионата Европы
Волейбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайсон посчитал Макгрегора порядочным человеком
Клопп рассказал о состоянии Алиссона
Гвардиола рассказал о своих увлечениях
Тарасова оценила шансы Загитовой попасть в сборную
«Интер» заявил Икарди на сезон-2019/20
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение