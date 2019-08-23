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Тренера сборной России по волейболу наказали за жест 

Рамблер + ещё 14 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато дисквалифицирован на три матча за расистский жест. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.
«Комиссия FIVB вынесла решение: Бузато дисквалифицирован на три матча», — сказал Яременко.
По его словам, дисквалификация распространяется на три ближайших матча чемпионата Европы: со сборными командами Белоруссии, Швейцарии и Германии.
В Международной федерации волейбола (FIVB) отметили, что дисциплинарная комиссия оставляет за собой право вновь открыть дело, если Бузато не отбудет свое наказание.
Напомним, причиной разбирательства стал жест Бузато, показанный после победы над сборной Южной Кореи. Тренер изобразил узкие глаза, что было воспринято как оскорбление соперника.
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