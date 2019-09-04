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Саммелвуо покинул пост главного тренера «Кузбасса» 

Газета.Ru + ещё 7 11 часов назад
Саммелвуо покинул «Кузбасс»
Фото: РИА Новости
Возглавляющий мужскую сборную России по волейболу Туомас Саммелвуо покинул пост главного тренера "Кузбасса".
Как сообщается на официальном сайте кемеровской команды, финский специалист расторг контракт по собственной инициативе. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2021/22.
Ранее украинский блокирующий кемеровского клуба Дмитрий Пашицкий в своем Instagram-аккаунте сообщил, что Саммелвуо продолжит карьеру в петербургском "Зените".
Напомним, Саммелвуо возглавил "Кузбасс" перед стартом сезона-2016/17 и завоевал с кемеровской командой серебряные медали Кубка России (2017). Также клуб под руководством финна впервые в истории клуба стал чемпионом страны.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу обыграла команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
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