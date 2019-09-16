Российские волейболистки впервые проиграли на Кубке мира

Женская сборная России потерпела первое поражение на Кубке мира по волейболу

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китая в третьем матче на Кубке мира, который прошел Иокогаме (Япония).

Россиянки уступили со счетом 0-3 (22:25, 16:25, 18:25).

Для сборной России это поражение стало первым на турнире. Россиянки занимают пятое место с пятью очками. В следующей встреча сборная России сыграет 18 сентября с командой Южной Кореи.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира.

Женская сборная России ни разу в истории не становилась обладателем Кубка мира. В 1999 году команда выиграла серебряные медали. В активе сборной СССР есть победа в 1973 году. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея. Победителем последнего розыгрыша являются китаянки.