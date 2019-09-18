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Российские волейболистки нанесли поражение кореянкам 

Вести.Ru + ещё 30 18 сентября 2019
Российские волейболистки нанесли поражение кореянкам
Фото: cev.eu
В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женщин. Сборная России одержала третью победу на турнире, обыграв команду Южной Кореи.
Наши волейболистки выиграли у кореянок в трех партиях (25:18, 29:27, 25:12). Самой результативной в российской сборной стала Наталия Гончарова, набравшая 14 очков. 13 очков на счету Ксении Парубец, 12 — Ирины Воронковой.
Сборная России одержала три победы в четырех встречах и занимает четвертое место. Следующий матч россиянки проведут в четверг с командой Доминиканской республики.
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Волейбол , Наталия Гончарова , Ксения Парубец , Ирина Воронкова
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