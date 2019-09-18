Российские волейболистки нанесли поражение кореянкам

В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по волейболу среди женщин. Сборная России одержала третью победу на турнире, обыграв команду Южной Кореи.

Сборная России одержала три победы в четырех встречах и занимает четвертое место. Следующий матч россиянки проведут в четверг с командой Доминиканской республики.