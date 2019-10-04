Россия проиграла Австралии в матче Кубка мира

Российские волейболисты сенсационно проиграли Австралии на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу в матче третьего тура Кубка мира в Японии неожиданно проиграла команде Австралии со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это первое поражение в турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1) и Канады (3:2).

Завтра, 5 октября, сборная России сыграет с бразильцами, а австралийцы встретятся с командой Ирана. В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября. В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.