Иркутский "Зенит" близок к снятию с первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ). Об этом сообщает "Ирсити". По информации источника, у клуба возникли серьезные финансовые проблемы. "У клуба нет денег. Никому футбол в Иркутске не нужен. Министерство спорта заявляет: в Иркутской области профессиональный футбол не нужен", — сказал спортивный директор Александр Ковалев. Ранее стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
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«Зенит» близок к снятию с первенства России
Фото: РИА Новости
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