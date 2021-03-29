Стало известно, когда Кокорин сможет сыграть за «Фиорентину»

<p>Стали известны некоторые подробности лечения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина
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<p>Сегодня форвард вернулся во Флоренцию из Рима, где с 19 марта он проходил курс лечения мышечной травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».</p>
<p>Ожидается, что во вторник россиянин начнет тренироваться по индивидуальной программе на базе клуба. Также на завтра запланирована встреча 30-летнего спортсмена с новым главным тренером «Фиорентины» Джузеппе Якини.</p>
<p>Травма Кокорина оказалась серьезнее, чем предполагалось. Его не будет в заявке на матч 29-го тура Серии А с «Дженоа», который пройдет 3 апреля. В лучшем случае футболист сможет сыграть 11 апреля с «Аталантой», но его возвращение в строй может произойти еще позже. </p>
<p>«Фиорентина» купила форварда в январе у «Спартака»
за 4,5 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года. </p>
<p>Кокорин травмировался в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2) и с 3 марта не провел ни одного официального матча. Всего в составе «Фиорентины» россиянин выходил на замену в трех встречах и не отметился результативными действиями. </p>
<p>«Фиорентина» набрала 29 очков и
занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. 24 марта в клубе произошла тренерская рокировка – вместо Чезаре Пранделли
назначен Джузеппе
Якини, который возглавлял флорентийцев в конце прошлого и в начале нынешнего сезона.</p>
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