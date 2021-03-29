Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Стало известно, когда Кокорин сможет сыграть за «Фиорентину»

Спорт день за днем
9 часов назад
<p>Стали известны некоторые подробности лечения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. <o:p> </o:p></p> <p>Сегодня форвард вернулся во Флоренцию из Рима, где с 19 марта он проходил курс лечения мышечной травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».</p> <p>Ожидается, что во вторник россиянин начнет тренироваться по индивидуальной программе на базе клуба. &nbsp;Также на завтра запланирована встреча 30-летнего спортсмена с новым главным тренером «Фиорентины» Джузеппе Якини.</p> <p>Травма Кокорина оказалась серьезнее, чем предполагалось. Его не будет в заявке на матч 29-го тура Серии А с «Дженоа», который пройдет 3 апреля. В лучшем случае футболист сможет сыграть 11 апреля с «Аталантой», но его возвращение в строй может произойти еще позже.&nbsp; &nbsp;</p> <p>«Фиорентина» купила форварда в январе у «Спартака» за 4,5 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2024 года.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Кокорин травмировался в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2) и с 3 марта не провел ни одного официального матча. Всего в составе «Фиорентины» россиянин выходил на замену в трех встречах и не отметился результативными действиями.&nbsp; &nbsp;</p> <p>«Фиорентина» набрала 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. 24 марта в клубе произошла тренерская рокировка – вместо Чезаре Пранделли назначен Джузеппе Якини, который возглавлял флорентийцев в конце прошлого и в начале нынешнего сезона.</p> <p><o:p /></p> <p><b>Читайте также:<o:p /></b></p> <p><b><a href="https://www.sportsdaily.ru/news/kokorin-vernetsya-v-fiorentinu">Кокорин вернется в «Фиорентину»</a><o:p /></b></p> <p><a href="https://www.sportsdaily.ru/news/novyj-trener-fiorentiny-ne-mozhet-poznakomitsya-s-kokorinym"><b>Новый тренер «Фиорентины» не может познакомиться с Кокориным</b></a><br /> </p>
Стало известно, когда Кокорин сможет сыграть за «Фиорентину»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Волейбол,Чезаре Пранделли,Александр Кокорин,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители