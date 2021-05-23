Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру: какие трофеи он выиграл, видео слёз голландца

Голландцы сравнили бывшего тренера сборной России с Наполеоном.

Конец сезона – время завершения карьеры для некоторых игроков и тренеров. Сегодня последние матчи в тренерской карьере проводили Рой Ходжсон из «Кристал Пэлас» и прекрасно известный российским болельщикам Дик Адвокат. «Фейеноорд» под руководством 73-летнего специалиста обыграл в финале плей-офф за Лигу конференций «Утрехт» (2:0) и завоевал путёвку в еврокубки, что позволило экс-тренеру «Зенита» и сборной России красиво уйти из футбола.

Как Адвокат попрощался с большим футболом

После матча с «Утрехтом» Адвокат не смог сдержать слёз. Под овации болельщиков тренер ускорился, желая поскорее оказаться в подтрибунном помещении, чтобы фанаты не видели его слёз.

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О своём решении уйти на пенсию Адвокат заявил ещё зимой.

«Знаю, что говорил такое и раньше. Но теперь всё будет именно так. Следующие месяцы — последние в моей тренерской карьере. После успешной и удивительной карьеры считаю «Фейеноорд» отличным клубом, чтобы закончить её. Надеюсь, мы сможем добиться отличных результатов в этом сезоне», — говорил специалист в интервью пресс-службе «Фейеноорда».

Перед матчем с «Утрехтом» Адвокат сделал неожиданный жест. Главный тренер «Фейеноорда» заметил, что около его скамейки установлен микрофон. Чтобы никто не мог слышать, о чём говорят тренеры и футболисты, Дик взял микрофон и отсоединил разъём ведущего к нему кабеля.

Между тем, фанаты «Фейеноорда» не остались в стороне от важного события – подготовили баннер, на котором изобразили Адвоката в образе Наполеона.

Какие команды Адвокат тренировал и что выиграл

За время тренерской карьеры с 1980 года Адвокат провёл более 1000 матчей, сменил 19 мест и работал в 10 странах. Нидерланды: ДСВП, «Харлем», «Дордрехт», ПСВ (дважды), АЗ (дважды), «Спарта», «Утрехт», «Фейеноорд». Сборные: Нидерланды (трижды трудился ассистентом и трижды главным тренером), ОАЭ, Южная Корея, Бельгия, Россия, Сербия. Зарубежные клубы: «Рейнджерс», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Зенит», «Сандерленд», «Фенербахче».

Что касается тренерских достижений, то наибольших успехов специалист достиг с ПСВ (чемпионство, Кубок Нидерландов и три Суперкубка страны), «Рейнджерс» (два чемпионства, два Кубка Шотландии и Кубок шотландской лиги) и «Зенитом» (чемпионство, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА). Кроме того, Адвокат стал бронзовым призёром Евро-2004 и четвертьфиналистом ЧМ-1994 со сборной Нидерландов. Сборную России Дик вывел на Евро-2020, но в финальной стадии команда не смогла выйти из группы.

Адвокат нео днократно заявлял о завершении карьеры

В последние годы экс-тренер «Зенита» несколько раз заявлял о том, что его тренерский путь подошёл к концу, но потом всё равно возглавлял новые клубы и сборные. Например, в марте 2017-го Адвокат сообщил о намерении уйти из футбола по окончании сезона-2016/17, тем не менее уже 9 мая получил назначение на пост наставника сборной Нидерландов.

В карьере первого тренера-иностранца, победившего в чемпионате России, было несколько команд, которые он возглавлял всего несколько месяцев: ОАЭ (менее двух месяцев), мёнхенгладбахская «Боруссия» (5,5 месяцев), сборная Бельгии (6,5 месяцев), Южная Корея (9 месяцев).