Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ

RT на русскомиещё 5
3 часа назад
Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании 24 мая удовлетворило заявления самарских «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» на вступление в РПЛ.
«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» вступили в РПЛ
Фото: RT на русскомRT на русском
Как сообщает пресс-служба РПЛ, в начале собрания также были утверждены итоги сезона-2020/21.
Чемпионом стал петербургский «Зенит», серебряным призёром — московский «Спартак», бронзовым — столичный «Локомотив».
Премьер-лигу покинули волгоградский «Ротор» и «Тамбов».
Ранее сообщалось, что РФС хочет реформировать РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
Волейбол,Локомотив,РФС,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители