"Спартак" и "Зенит" устроили перепалку в Twitter

"Спартак"
в Twitter потроллил "Зенит"
после победы бывшего главного тренера клуба Роберто Манчини
во главе сборной Италии на чемпионате Европы. Все началось с Манчини. Пресс-служба красно-белых сделала пост с ироничной подписью и упоминанием матча "Спартак" — "Зенит" (3:1) в 2017 году, когда сине-бело-голубыми руководил итальянский специалист. Пресс-служба "Зенита" ответила напоминанием о другом матче 2017 года, в котором петербургский клуб выиграл у "Спартака" со счётом 5:1. Сине-бело-голубые написали: "Мы думаем, что Манчини лучше помнит этот матч из 2017 года". В затянувшейся переписке между аккаунтами клубов москвичи заявили, что у "Зенита" больше аккаунтов в соцсетях, нежели побед в чемпионате. "Мы были чемпионами 22 раза, но вам не понять этого: у вас аккаунтов в Twitter больше, чем трофеев", — написала пресс-служба красно-белых. Итальянский специалист возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года, соглашение было рассчитано на три года с возможностью продления еще на два сезона. Зарплата тренера составила 4,5 млн евро за сезон, что позволило Манчини войти в число 15 самых высокооплачиваемых тренеров мира. 13 мая 2018 года "Зенит" расторг контракт с тренером, после чего он возглавил сборную Италии. Под руководством Манчини сборная Италии впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 она переиграла команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки "скуадра адзурры" — 3:2. Ранее комментатор Орлов вспомнил, как Манчини в "Зените" увольнял врача и повара.