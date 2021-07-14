Футбольный клуб "Красава" выиграл свой первый в истории официальный матч

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Красава" выиграл свой первый официальный матч в истории.
"Красава" во вторник обыграл "Металлург" из Видного со счетом 3:0 в матче 1/256 финала Кубка России. Голами в составе хозяев отметились Максим Чиканчи, Давид Кусаев и Руслан Рабазанов. Игра стала первой официальной встречей в истории клуба Евгения Савина.
Основателем клуба является блогер и бывший игрок "Амкара" и "Крыльев Советов" Евгений Савин, который объявил о создании своей команды в декабре прошлого года. В сезоне-2021/22 "Красава" будет выступать во второй группе ФНЛ-2.