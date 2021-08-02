Матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Сочи» был прерван на несколько минут из-за выползшей на поле змеи. Сотрудники стадиона быстро избавились от незваного гостя – рептилию подняли и унесли с помощью садовых вил.

Напомним, сегодня, 2 августа, «Ахмат» встречается с «Сочи». Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

В 1-м туре «Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. «Сочи» в гостях проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1).