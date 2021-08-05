Российские пляжники вышли в финал на Олимпиаде

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале олимпийского турнира обыграли Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара — 21:19, 21:17. Таким образом, в финале российские спортсмены встретятся с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия). Матч состоится 7 августа.
На групповом этапе Красильников и Стояновский победили мексиканцев Джосу Гастона Гасиола Лейву / Хосе Луиса Рубио Камарго и чехов Ондржея Перушича / Давида Швейнера, а также проиграли латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс. На старте плей-офф Вячеслав и Олег прошли испанцев Пабло Эрреру Аллепуса и Адриана Гавиру Кольядо, а затем обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.