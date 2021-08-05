Российские пляжники вышли в финал на Олимпиаде

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале олимпийского турнира обыграли Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара — 21:19, 21:17. Таким образом, в финале российские спортсмены встретятся с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия). Матч состоится 7 августа.

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На групповом этапе Красильников и Стояновский победили мексиканцев Джосу Гастона Гасиола Лейву / Хосе Луиса Рубио Камарго и чехов Ондржея Перушича / Давида Швейнера, а также проиграли латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс. На старте плей-офф Вячеслав и Олег прошли испанцев Пабло Эрреру Аллепуса и Адриана Гавиру Кольядо, а затем обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.