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Олимпиада-2020

Россияне вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио

Газета.Ruиещё 10
19 минут назад

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в полуфинале олимпийского турнира обыграли Шерифа Юнусса и Ахмеда Тияна из Катара — 21:19, 21:17. Таким образом, в финале российские спортсмены встретятся с парой Андерс Бернтсен Мол / Кристиан Сандлие Сорум (Норвегия). Матч состоится 7 августа.

Российские пляжники вышли в финал на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

На групповом этапе Красильников и Стояновский победили мексиканцев Джосу Гастона Гасиола Лейву / Хосе Луиса Рубио Камарго и чехов Ондржея Перушича / Давида Швейнера, а также проиграли латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс. На старте плей-офф Вячеслав и Олег прошли испанцев Пабло Эрреру Аллепуса и Адриана Гавиру Кольядо, а затем обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Волейбол,Андерс Бернтсен,Хосе Рубио,Вячеслав Красильников,Олег Стояновский,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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