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Денис Макаров подписал контракт с «Динамо»

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Соответствующее видео она разместила в своём «твиттере». На нём футболист подписывает соглашение и позирует в футболке с 25-м номером. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Макаров уже попрощался с партнёрами по «Рубину» и сообщил им о скором переходе в московский клуб. Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.

Волейбол,Денис Макаров,Динамо,
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