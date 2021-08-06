Денис Макаров подписал контракт с «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Соответствующее видео она разместила в своём «твиттере». На нём футболист подписывает соглашение и позирует в футболке с 25-м номером. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Макаров уже попрощался с партнёрами по «Рубину» и сообщил им о скором переходе в московский клуб. Макаров перешёл в «Рубин» в январе 2020 года, а до этого защищал цвета «Нефтехимика» и «Оренбурга». В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. В этом сезоне Денис провёл одну встречу в чемпионате и результативными действиями не отметился.