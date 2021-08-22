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«Атлетико Мадрид» вышел вперёд после ошибки вратаря «Эльче» на выходе. Видео

Чемпионат.comиещё 5
2 часа назад

Сегодня, 22 августа, в матче второго тура испанской Примеры встречаются «Атлетико Мадрид» и «Эльче». Встреча проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Главный арбитр матча — Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. В первом тайме «матрасникам» удалось открыть счёт. Родриго Де Пауль выдал пас на Анхеля Корреа. Вратарь «Эльче» Кико Касилья пытался сыграть на опережение, однако ошибся на выходе, после чего Корреа бил уже практически по пустым воротам.

В данный момент идет второй тайм. Счёт 1:0 в пользу «Атлетико Мадрид». Напомним, в первом туре испанской Примеры «матрасники» одержали выездную победу над «Сельтой» со счётом 2:1. Дубль оформил Анхель Корреа. «Эльче», в свою очередь, разошёлся миром с «Атлетиком Бильбао» 0:0.

Волейбол,Анхель Корреа,
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