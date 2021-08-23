Макаров, Терехов, Кудряшов и Чистяков не попали в итоговый состав сборной России, Петров из «Краснодара» – вызван

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Байер» Германия).
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).
Из состава выведены защитники Сергей Терехов, Федор Кудряшов, Дмитрий Чистяков, а также вингер Денис Макаров. Добавлен в состав защитник Сергей Петров.