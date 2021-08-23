Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Макаров, Терехов, Кудряшов и Чистяков не попали в итоговый состав сборной России, Петров из «Краснодара» – вызван

Sports.ru
2 часа назад

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»), Андрей Лунев («Байер» Германия).

Макаров, Терехов, Кудряшов и Чистяков не попали в итоговый состав сборной России, Петров из «Краснодара» – вызван
Фото: Sports.ruSports.ru

Защитники: Игорь ДивеевМарио Фернандес (оба – ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Петров («Краснодар»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Из состава выведены защитники Сергей Терехов, Федор Кудряшов, Дмитрий Чистяков, а также вингер Денис Макаров. Добавлен в состав защитник Сергей Петров.

Волейбол,Илья Самошников,Арсен Захарян,Станислав Магкеев,Юрий Дюпин,Игорь Дивеев,Зелимхан Бакаев,Далер Кузяев,Андрей Лунев,Федор Смолов,Александр Максименко,Георгий Джикия,Денис Макаров,Дмитрий Чистяков,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Заболотный,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Сергей Песьяков,Максим Мухин,Денис Черышев,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Сергей Петров,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители