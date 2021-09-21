"Атлетико" в большинстве победил "Хетафе" и обошел "Реал" во главе турнирной таблицы Ла Лиги

Счет на 45 минуте игры открыли хозяева поля - защитник Стефан Митрович замкнул головой подачу Неманьи Максимовича. На 74 минуте "Хетафе" остался в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Карлес Аленья . 4 минуты спустя Луис Суарес сравнял счет, а на 90 минуте матча он же оформил дубль, ударом головой забив победный для "Атлетико" гол.

Эта победа позволила мадридцам выйти на промежуточное первое место в Ла Лиге - у "матрасников" 14 очков в 6 матчах, "Реал" с 13 очками после 5 игр пока остался в таблице вторым. У "Хетафе" это уже шестое поражение в шести стартовых турах, клуб занимает предпоследнее 19-е место.