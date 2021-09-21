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"Атлетико" в большинстве победил "Хетафе" и обошел "Реал" во главе турнирной таблицы Ла Лиги

Rusfootballиещё 6
1 час назад

Матч 6 тура чемпионата Испании "Хетафе" - "Атлетико" завершился волевой победой мадридского клуба (2:1). Мадридский "Атлетико" обыграл на выезде "Хетафе" со счетом 2:1.

"Атлетико" в большинстве победил "Хетафе" и обошел "Реал" во главе турнирной таблицы Ла Лиги
Фото: RusfootballRusfootball

Счет на 45 минуте игры открыли хозяева поля - защитник Стефан Митрович замкнул головой подачу Неманьи Максимовича. На 74 минуте "Хетафе" остался в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Карлес Аленья. 4 минуты спустя Луис Суарес сравнял счет, а на 90 минуте матча он же оформил дубль, ударом головой забив победный для "Атлетико" гол.

Эта победа позволила мадридцам выйти на промежуточное первое место в Ла Лиге - у "матрасников" 14 очков в 6 матчах, "Реал" с 13 очками после 5 игр пока остался в таблице вторым. У "Хетафе" это уже шестое поражение в шести стартовых турах, клуб занимает предпоследнее 19-е место.

Чемпионат Испании6 турХетафе - Атлетико 1:2 (1:0)Голы

: Митрович, 45 - Суарес, 78, 90

Хетафе

: Сория, Куэнка, Митрович, Джене, Оливера, Иглесиас, Максимович, Луиш (Поведа, 90+3), Аленья, Мата (Сильва, 78), Масиас (Унал, 67)

Атлетико

: Облак, Лоди (Де Пауль, 63), Хименес, Савич, Триппьер (Эрмосо, 62), Карраско, Эррера (Врсалько, 84), Льоренте, Суарес, Корреа, Гризманн (Матеус, 67)

Предупреждения

: Суарес, 22, Эррера, 64, Мата, 65, Хименес, 66, Аленья, 66, Максимович, 90, Карраско, 90+3, Куэнка, 90+5, Кунья, 90+7

Удаление

: Аленья, 74

Волейбол,Карлес Аленья,Стефан Митрович,Луис Суарес,Реал,
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