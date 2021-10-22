Ольга Карасева получила травму и не выступит на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.
"В составе команды есть одно изменение, получила травму Карасева, - сказала Винер-Усманова. - В одном упражнении встала Полина Орлова, в другом - Мария Толкачева. Они были в команде, но раньше делали по одному упражнению, а сейчас - по два. Теперь команда состоит из пяти человек".
В состав команды России в групповых упражнениях на чемпионат мира входят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева, в индивидуальном первенстве - Арина и Дина Аверины.