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Ольга Карасева из-за травмы пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии

ТАССиещё 1
31 минуту назад

Ольга Карасева получила травму и не выступит на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

"В составе команды есть одно изменение, получила травму Карасева, - сказала Винер-Усманова. - В одном упражнении встала Полина Орлова, в другом - Мария Толкачева. Они были в команде, но раньше делали по одному упражнению, а сейчас - по два. Теперь команда состоит из пяти человек".

В состав команды России в групповых упражнениях на чемпионат мира входят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева, в индивидуальном первенстве - Арина и Дина Аверины.

Волейбол,Полина Орлова,Анастасия Близнюк,Ангелина Шкатова,Дина Аверина,
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