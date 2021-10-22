"В составе команды есть одно изменение, получила травму Карасева, - сказала Винер-Усманова. - В одном упражнении встала Полина Орлова, в другом - Мария Толкачева. Они были в команде, но раньше делали по одному упражнению, а сейчас - по два. Теперь команда состоит из пяти человек".