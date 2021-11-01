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Карпин ответил на вопрос об отписке Дзюбы от аккаунта сборной России в Instagram

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в окончательном списке игроков на решающие матчи отборочного этапа чемпионата мира - 2022. "Вызов Дзюбы не рассматривали. В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов. Будем ли дальше рассматривать? Пока нет, нам две игры осталось. Он отписался от сборной в Instagram? Мне без разницы", — сказал наставник на пресс-конференции. 29 октября Дзюба вышел на замену в середине второго тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо" и спустя пару минут забил свой 144-й мяч в чемпионатах страны, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143). В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 17 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла. В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Карпин ответил на вопрос об отписке Дзюбы от аккаунта сборной России в Instagram
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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