Семак: поражение от «Ювентуса» оставит только гипотетические шансы на плей-офф ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Мы играем так, как позволяет нам соперник. Уровень «Ювентуса» высок. В Лиге чемпионов для них всё складывается прекрасно. Постараемся набрать очки. Нам нужна победа. Неудачные серия «Ювентуса»? До игры никто не может сказать — сложнее или легче нам будет.

Поражение исключит вероятность участия в плей-офф? Поражение оставит только гипотетические шансы. У нас и сейчас ситуация сложная. Так что завтрашний матч определяющий. Вряд ли стоит надеяться, что «Челси» будет терять очки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.