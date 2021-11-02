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Второй тест Смолова на коронавирус оказался отрицательным

Sports.ru
2 часа назад

Его результат оказался отрицательным. Об этом сообщила менеджер футболиста Елена Болотова.

Второй тест Смолова на коронавирус оказался отрицательным
Фото: Sports.ruSports.ru

Перед игрой 13-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) 31-летний форвард сдал сомнительный тест и поэтому пропустил матч.

Игрок остался в Москве. У него не было проблем с самочувствием, симптомы болезни отсутствовали.

Накануне Смолов был включен в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

«Локомотив» 4 ноября сыграет в гостях с «Галатасараем» в 4-м туре группового раунда Лиги Европы.

Волейбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,
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